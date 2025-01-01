Auf Streife
Folge 34: Monsterjäger go
45 Min.Ab 12
Rätselhafter Streit am Badesee: Eine junge Frau will sich mit ihrem Freund entspannen, als plötzlich ein Fremder mit einem Handy in der Hand auftaucht. Aus unerfindlichem Grund rastet der Freund der Frau aus. - Eine 18-Jährige alarmiert die Polizei: Sie ist mit ihrem Bruder und dessen Freunden auf dem Spielplatz gewesen, als plötzlich alle drei Kinder verschwunden sind. - Hochspannung: Ein Gastwirt bekommt einen starken Stromschlag, als er die Tür zur seiner Bar öffnen will.
