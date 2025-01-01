Auf Streife
Folge 35: Ohne Moos nix los
44 Min.Ab 12
Eine aufmerksame Nachbarin beobachtet eine verdächtigte Person, die um die Nachbarsvilla schleicht. Dort treffen die Beamten auf eine junge Frau, die sich als Tochter des Bewohners ausgibt. - Unfall auf der Landstraße! Ein PKW hat einen Kleintransporter von der Straße gedrängt. Als die Beamten eintreffen ahnen sie sofort, dass der Unfall nicht ganz unbeabsichtigt war, denn der Fahrer des PKW macht sich gerade an der Ladung des Transporters zu schaffen.
