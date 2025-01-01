Vom Loverboy verraten und verkauftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 37: Vom Loverboy verraten und verkauft
44 Min.Ab 12
In den Fängen des Entführers: Nach einem Hilferuf per Handy ist eine Frau ist in großer Sorge um ihre Tochter. Sofort ergreift sie die Initiative, um ihr Kind zu befreien. - Eine 27-Jährige ruft die Polizei wegen einer Körperverletzung zu einem Getränkehandel. Als die Beamten eintreffen, gehen zwei Verkäuferinnen gerade auf die junge Frau los. - Streit in der Tanzschule! Zwei hysterische Mütter sind kurz davor, sich mit ihren High Heels die Köpfe einzuschlagen!
