Auf Streife
Folge 38: Einen Bären aufgebunden
42 Min.Ab 12
Eine Kioskbesitzerin setzt den Notruf ab: Ein Dieb mit einer Bärenmaske auf hat sich in ihrem Laden die Taschen vollgemacht. Doch der Täter hat eine wichtige Sache verloren. - Auf Streife begegnen die Beamten zwei Personen, die sich vor einem geparkten Fahrzeug einen handfesten Streit liefern. Die Polizisten schreiten sofort ein, doch was ist der Grund für die Auseinandersetzung?
