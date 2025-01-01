Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Einen Bären aufgebunden

SAT.1Staffel 6Folge 38
Einen Bären aufgebunden

Auf Streife

Folge 38: Einen Bären aufgebunden

42 Min.Ab 12

Eine Kioskbesitzerin setzt den Notruf ab: Ein Dieb mit einer Bärenmaske auf hat sich in ihrem Laden die Taschen vollgemacht. Doch der Täter hat eine wichtige Sache verloren. - Auf Streife begegnen die Beamten zwei Personen, die sich vor einem geparkten Fahrzeug einen handfesten Streit liefern. Die Polizisten schreiten sofort ein, doch was ist der Grund für die Auseinandersetzung?

