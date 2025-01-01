Auf Streife
Folge 44: Die blonde Sünderin
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau bittet die Beamten zum Hinterhof eines Wohnhauses. Als sie eintreffen sehen sie, wie die Anruferin auf einer 20-Jährigen sitzt und diese in Schach hält. - Die Besitzerin eines Thaimassagestudios alarmiert die Polizei: Eine Frau randaliert vor ihrem Massagesalon! Was ist nur in sie gefahren? - Eine Bürokauffrau vermutet, dass ihre Kollegin vergiftet wurde. Als die Polizisten eintreffen, steht der Auszubildende im Flur und versucht die Beamten aufzuhalten.
