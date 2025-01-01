Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die erpresste Diebin

SAT.1Staffel 6Folge 47
Die erpresste Diebin

Auf Streife

Folge 47: Die erpresste Diebin

44 Min.Ab 12

Ein Ladendetektiv bittet die Polizei um Hilfe: Er hat soeben eine Diebin geschnappt und in Gewahrsam genommen. - Unfassbares Vergehen im Streichelzoo: Ein Mädchen wird inmitten des Hühnergeheges aufgefunden. Gerade noch rechtzeitig, denn der Hahn geht bereits zum Angriff über. - Wer stört die Totenruhe? Das Grab eines Verstorbenen ist geplündert und verwüstet worden.

