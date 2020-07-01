Auf Streife
Folge 57: Die Mauer muss weg
44 Min.Folge vom 01.07.2020Ab 12
Eine junge Frau alarmiert panisch die Polizei: Sie wurde in ihrer Wohnung eingemauert und kommt nicht mehr raus. Bei dem Versuch, sich selbst zu befreien, hat sie sich verletzt. - Auf Streife sehen die Polizisten, wie zwei Jugendliche eine wehrlose Rentnerin attackieren. - In einem Versicherungsbüro flippt eine Angestellte völlig aus: Sie hat sich in dem Büro des Chefs verbarrikadiert und vernichtet nun reihenweise Akten und Prospekte.
