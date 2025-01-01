Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 63
45 Min.Ab 12

Als die Polizisten aus ihrer Pause zurückkehren, hören sie eine Explosion aus einem Handyladen. Die Beamten eilen sofort zum Ort des Geschehens und entdecken einen Verletzten. - Eine 27-Jährige ruft die Polizei zur Hilfe: In ihrem Wagen sitzt eine nur mit einem OP-Hemd bekleidete Frau. Sie ist sichtlich verstört. - Eine Verkäuferin meldet sich bei der Polizei: In ihrem Raumgestaltungsgeschäft ist vermutlich eingebrochen worden!

SAT.1
