Auf Streife
Folge 65: Teurer Filmriss
44 Min.Ab 12
Die Polizisten auf Streife werden Zeugen einer Hetzjagd auf einem Spielplatz: Drei Männer hindern einen panischen Mann an der Flucht. - Ein bewusstloser Neunjähriger wird in einer abgelegenen Ecke eines Jugendzentrums von der Betreuerin gefunden. Polizei und Rettungswagen rücken sofort aus. - Die Putzfrau eines Museums setzt den Notruf ab: Sie hat soeben einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und ihn niedergeschlagen!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick