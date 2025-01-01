Auf Streife
Folge 73: Des Knastis neue Kleider
44 Min.Ab 12
Bei einem Cateringservice eskaliert ein Streit: Der Chefkoch bedroht eine blutverschmierte Frau mit einem Messer! Sofort stürmen die Beamten den Laden. - Eine Seniorin braucht dringend Hilfe und bestellt die Beamten zu sich. Als die Polizisten eintreffen, treffen sie nur auf die Tochter, die nichts von einem Notruf weiß. - Eine aufgelöste 24-Jährige alarmiert die Polizei: Sie war mit ihrem Freund zu einer Spritztour verabredet. Von ihm fehlt jede Spur.
