Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die ungewollte Schwangerschaft

SAT.1Staffel 6Folge 77
Die ungewollte Schwangerschaft

Die ungewollte SchwangerschaftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Die ungewollte Schwangerschaft

44 Min.Ab 12

Eine schwangere Radlerin wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer flüchtet. Bei der Sicherung des Unfallortes finden die Beamten ein wichtiges Indiz. - Auf einem öffentlichen Parkplatz ist eine ältere Dame in einen PKW eingesperrt. Die Frau ist offensichtlich unterkühlt, und die Luft wird langsam knapp. - Ein Kioskbesitzer alarmiert die Polizei: In seinen Kiosk wurde eingebrochen und es wurden alle Getränke geöffnet. Welch ein finanzielles Desaster!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen