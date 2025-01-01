Auf Streife
Folge 87: Die Drogen-Herberge
45 Min.Ab 12
In einem Wald wird ein selbsternannter Heiler von einer seiner Kundinnen angegriffen. Das Gesicht der wütenden Frau ist gerötet und mit Pusteln übersäht. - Eine Frau alarmiert die Beamten: Der Nachbar geht auf ihren Mann los! Der soll den geliebten Hasen seiner Tochter gegrillt und zudem die Ostergeschenke der Kleinen gestohlen haben. - Und: Auf Streife entdecken die Beamten eine Frau, die neben einem Sperrmüllberg an einen alten Bürostuhl gefesselt ist.
