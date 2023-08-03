Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlange und das Baby

SAT.1Staffel 6Folge 89vom 03.08.2023
44 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12

Eine 31-Jährige passt auf das Baby ihrer Freundin auf und kriegt den größten Schock ihres Lebens: Als sie das Wohnzimmer betritt, wickelt sich gerade eine Python um das Bett, in dem das Baby liegt! - Die Polizisten rücken wegen Ruhestörung und Vandalismus aus: Auf einem Balkon steht ein kleiner Junge, wirft Gegenstände herunter und gibt dabei bestialische Geräusche von sich! Der Junge führt sich wie ein Wahnsinniger auf.

