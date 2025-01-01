Auf Streife
Folge 91: Ausgespielt
45 Min.Ab 12
Eine Ladenbesitzerin ist sich sicher: Der Handwerker hat in die Ladenkasse gegriffen! Als die Beamten eintreffen, sehen sie, wie der Handwerker die Frau in einen Kastenwagen zwingt und einsperrt. - Auf Streifenfahrt entdecken die Beamten einen Wagen am Rand einer Landstraße. Neben dem Fahrzeug steht ein blutverschmiertes Mädchen und versucht verzweifelt, die Fahrertür zu öffnen. - Die Beamten werden gerufen, weil eine schwangere Bäckerin von einer Treppe geschubst wurde.
