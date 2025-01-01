Auf Streife
Folge 93: Der will nur spielen
44 Min.Ab 12
Auf Fußstreife entdecken die Beamten eine verletzte 24-Jährige auf einer Parkbank. Panisch und mit einem Stöckchen wedelnd versucht sie offenbar ein Tier fernzuhalten. Aber da ist gar kein Tier... - In einer Pizzeria geht es heiß her: Eine aggressive Kundin greift nach allen in Reichweite gelegenen Pizzen und schüttet unkontrolliert Wein in sich hinein. - Eine anonyme Anruferin bittet die Polizei in ein Mehrfamilienhaus, da sich zwei Frauen lautstark im Flur streiten.
