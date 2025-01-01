Auf Streife
Folge 100: Der Buttersäure-Effekt
44 Min.Ab 12
Die Filialleiterin eines Supermarkts setzt den Notruf ab: Jemand hat eine riesige Buttersäuren-Lache im Laden hinterlassen. Dazu gibt es einen Erpresserbrief, aber dennoch keine Einbruchsspuren ... Auf eine ehemalige Pflegerin, die in dem Haus ihres verstorbenen Patienten lebenslanges Wohnrecht genießt, werden seit geraumer Zeit mit Anschlägen jeglicher Art verübt. Wer steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick