SAT.1Staffel 7Folge 100
Folge 100: Der Buttersäure-Effekt

44 Min.Ab 12

Die Filialleiterin eines Supermarkts setzt den Notruf ab: Jemand hat eine riesige Buttersäuren-Lache im Laden hinterlassen. Dazu gibt es einen Erpresserbrief, aber dennoch keine Einbruchsspuren ... Auf eine ehemalige Pflegerin, die in dem Haus ihres verstorbenen Patienten lebenslanges Wohnrecht genießt, werden seit geraumer Zeit mit Anschlägen jeglicher Art verübt. Wer steckt dahinter?

