Auf Streife
Folge 104: Nackedei-Klaus
45 Min.Ab 12
Auf Fußstreife werden die Polizisten von einer panischen Mutter angehalten: Ein älterer Mann im Rollstuhl hat ihre Tochter entführt! Plötzlich erscheint der Mann im Rollstuhl, der einen Bollerwagen hinter sich herzieht. - Um einen Kunden bei einem Vorstellungsgespräch zu unterstützen, macht sich eine Sachbearbeiterin des Arbeitsamtes auf zu einem Handwerksbetrieb. Doch als sie das Gelände betritt, kommt ihr schon der Juniorchef wütend entgegen.
