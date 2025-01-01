Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 7Folge 104
Folge 104: Nackedei-Klaus

45 Min.Ab 12

Auf Fußstreife werden die Polizisten von einer panischen Mutter angehalten: Ein älterer Mann im Rollstuhl hat ihre Tochter entführt! Plötzlich erscheint der Mann im Rollstuhl, der einen Bollerwagen hinter sich herzieht. - Um einen Kunden bei einem Vorstellungsgespräch zu unterstützen, macht sich eine Sachbearbeiterin des Arbeitsamtes auf zu einem Handwerksbetrieb. Doch als sie das Gelände betritt, kommt ihr schon der Juniorchef wütend entgegen.

