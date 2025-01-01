Auf Streife
Folge 115: Cash Cow
44 Min.Ab 12
Der Ex-Mann einer 34-Jährigen liefert sich einen handfesten Streit mit dem neuen Lebensgefährten, weil die Ex den anstehenden Besuchstermin zum wiederholten Mal abgesagt hat. - Eine Teenie-Mutter rastet vor einem Einfamilienhaus aus: Sie ist sich sicher, in dem Haus ist der Kindsvater und betrügt sie mit einer Älteren! - Ein Streit unter ehemaligen Freundinnen eskaliert, weil die eine junge Frau nun grüne Haare hat, nachdem sie das Shampoo genutzt hat.
