Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Verflixt und zugenäht

SAT.1Staffel 7Folge 25
Verflixt und zugenäht

Verflixt und zugenähtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 25: Verflixt und zugenäht

45 Min.Ab 12

Ein 62-jähriger Rentner wird bei einem Einbruch in einem Mehrgenerationenhaus um seine Ersparnisse gebracht. Außerdem: Eine Tupperparty endet mit zahlreichen bewusstlosen Frauen ... Und: Als die Beamten bei einer jungen Frau ankommen, die sich wegen Körperverletzung gemeldet hatte, versucht der Täter gerade zu fliehen. Auch bei einem Verkehrsunfall scheint mehr dahinterzustecken, als die Polizisten im ersten Moment vermutet hätten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen