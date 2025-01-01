Auf Streife
Folge 25: Verflixt und zugenäht
45 Min.Ab 12
Ein 62-jähriger Rentner wird bei einem Einbruch in einem Mehrgenerationenhaus um seine Ersparnisse gebracht. Außerdem: Eine Tupperparty endet mit zahlreichen bewusstlosen Frauen ... Und: Als die Beamten bei einer jungen Frau ankommen, die sich wegen Körperverletzung gemeldet hatte, versucht der Täter gerade zu fliehen. Auch bei einem Verkehrsunfall scheint mehr dahinterzustecken, als die Polizisten im ersten Moment vermutet hätten ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick