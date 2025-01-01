Auf Streife
Folge 43: Wer ist hier der Boss?
45 Min.Ab 12
Während ihrer Streife entdecken die Polizisten zwei Frauen, die sich energisch um ein Kleid streiten. Und auch zwei aufgebrachte Männer geraten in den Fokus der Polizei. Sie gehen auf ein Auto los und versuchen, es zum Schaukeln zu bringen. Die Erklärung für ihr merkwürdiges Verhalten schockiert die Ermittler. Außerdem: Eine ältere Dame sucht völlig aufgelöst auf einem verlassenen Parkplatz nach ihrem Enkel ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick