Auf Streife
Folge 46: Leni hasst Streit
44 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil sie beobachtet hat, wie ein Mann in der Nähe eines Spielplatzes Kinder fotografiert. Außerdem: Das Auto eines Mannes wird abgeschleppt. Der ist außer sich, hat er doch - seiner Meinung nach - nicht falsch geparkt. Der Abschleppdienst allerdings behauptet, dass der PKW sehr wohl im Halteverbot stand. Wer sagt die Wahrheit? Und: Ein Paketbote wird überfallen, zusammengeschlagen und beraubt ...
