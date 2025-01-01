Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 46
44 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil sie beobachtet hat, wie ein Mann in der Nähe eines Spielplatzes Kinder fotografiert. Außerdem: Das Auto eines Mannes wird abgeschleppt. Der ist außer sich, hat er doch - seiner Meinung nach - nicht falsch geparkt. Der Abschleppdienst allerdings behauptet, dass der PKW sehr wohl im Halteverbot stand. Wer sagt die Wahrheit? Und: Ein Paketbote wird überfallen, zusammengeschlagen und beraubt ...

