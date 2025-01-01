Auf Streife
Folge 50: Die Ausreißerin
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen lässt sich von einer Online-Bekanntschaft überreden, von zu Hause auszureißen und gerät in höchste Gefahr. - Zwei Teilnehmerinnen eines Schönheitswettbewerbs fallen einer Sabotage zum Opfer. Mehrere Personen geraten unter Verdacht. - Die Beamten werden von der Verursacherin zu einem Verkehrsunfall gerufen. Sie schildert einen ungewöhnlichen Hergang, doch als die Polizisten einen kleinen alkoholisierten Jungen finden, verschiebt sich der Fokus ihrer Ermittlungen.
