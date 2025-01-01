Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 53
44 Min.Ab 12

Die Polizisten können es nicht fassen: Als sie von einem Einsatz zu ihrem Streifenwagen zurückkommen, sehen sie, wie zwei Teenager knutschend auf ihrer Motorhaube sitzen. Das Mädchen reagiert äußerst aggressiv auf die Unterbrechung durch die Beamten. Außerdem: Ein Mann wird auf offener Straße von einer Frau angegriffen und mit Haarspray attackiert. Eine weitere Dame hält den angeblichen Grapscher so lange fest, bis die Polizei eintrifft. Doch wer ist Täter und wer Opfer?

SAT.1
