Auf Streife
Folge 60: Kölsche Heat
44 Min.Ab 6
Die Polizei ist auf Streife und beobachtet dabei einen Autounfall. Plötzlich sehen sie, wie zwei Maskierte aus einem der beteiligten Fahrzeuge steigen und die Unfallgegnerin mit einer Waffe bedrohen. Sie fordern lautstark die Wocheneinnahmen ihres Cafés. Doch woher wussten sie von dem Geld in dem Auto? Und: Zwei betrunkene Männer fahren mit Bobby-Cars und Kinderhelmen durch einen Park - hinter ihnen zwei Frauen, denen die beiden offenbar die Spielzeuge gestohlen haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick