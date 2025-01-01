Auf Streife
Folge 61: V für Veilchen
44 Min.Ab 12
Prügelattacke auf den Ex! Bei der Abholung seiner restlichen Kleidung rastet die Ex-Freundin aus. Sein Gesicht zeigt deutliche Spuren einer Prügelattacke. Doch die junge Frau weiß noch nicht einmal von seinem Besuch ... - Während einer Streifenfahrt kommt den Beamten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn entgegen - der Schlangenlinien fährt! Sofort wenden sie und nehmen die Verfolgung auf.
