Auf Streife
Folge 68: Eklat ums Erbe
44 Min.Ab 12
Bei der Haushalts-Auflösung nach dem Tod eines Familienvaters kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Hinterbliebenen. - Mitten auf einem Verkehrskreisel ist jede Menge Sperrmüll abgestellt - und dazwischen stehen zwei Männer und liefern sich eine handfeste Auseinandersetzung! - Im Park ist eine 56-Jährige einem maskierten Mann ins Netz gegangen - im wahrsten Sinne des Wortes! Des Mannes fette Beute ist ihre Handtasche samt Haus- und Tresorschlüssel.
