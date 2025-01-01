Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 68
Folge 68: Eklat ums Erbe

44 Min.Ab 12

Bei der Haushalts-Auflösung nach dem Tod eines Familienvaters kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Hinterbliebenen. - Mitten auf einem Verkehrskreisel ist jede Menge Sperrmüll abgestellt - und dazwischen stehen zwei Männer und liefern sich eine handfeste Auseinandersetzung! - Im Park ist eine 56-Jährige einem maskierten Mann ins Netz gegangen - im wahrsten Sinne des Wortes! Des Mannes fette Beute ist ihre Handtasche samt Haus- und Tresorschlüssel.

SAT.1
