Auf Streife
Folge 69: Fesselnde Leidenschaft
44 Min.Ab 12
Körperverletzung in der Schreinerei: Der Chef ist splitterfasernackt auf einem Amboss gefesselt. Doch es kommt noch schlimmer! Sein Gemächt steckt fest. Auf einer Baustelle ist ein Winkelschleifer entwendet worden. Beim Eintreffen am Einsatzort geht es allerdings zuerst nicht um den Diebstahl, sondern um zwei Jugendliche, die nur Blödsinn im Kopf haben. Gibt es hier einen Zusammenhang?
