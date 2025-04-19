Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 78vom 19.04.2025
44 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12

Nachbarschaftsstreit extrem: Vor einem Haus prügeln sich zwei Männer. Als eine Frau die Tür einen Spalt öffnet, stürmt einer der Männer hinein - mit der Frau über der Schulter! - Der stille Alarm wird in einem Brautmodengeschäft ausgelöst. Beim Eintreffen am Einsatzort staunen die Polizisten nicht schlecht: Eine festlich geschmückte Rikscha samt aufgebrachtem Fahrer steht vor der Tür!

