Auf Streife
Folge 83: Buntes Treiben
45 Min.Ab 12
In der Aula einer Berufsschule geht es drunter und drüber: Eine Schülerin versucht verzweifelt einen Beamer auszustellen, der eine Lehrerin in ausgelassener Stimmung zeigt. Und die Lehrerin fetzt sich mit dem Direktor. - Eine Skateboard-Fahrerin entgeht nur knapp einem Haufen Sperrmüll und einem Fernseher, der aus dem Fenster eines Wohnhauses fliegt. Wie kommt es zu der rasanten Art der Sperrmüll-Entsorgung?
