Auf Streife
Folge 88: Kuckuck, hier bin ich
44 Min.Ab 12
Ein Vertreter wird von einem aufgebrachten Familienvater angegriffen, als er dessen Grundstück betritt. Offensichtlich sieht der Vater eine Bedrohung in dem Mann. - Ein Ehepaar liefert sich einen lautstarken Streit vor der Haustür. Eine Nachbarin schaltet sich ein und versucht zu schlichten, doch davon ist die rauchende Frau ziemlich unberührt. - Während eines gemeinsamen Besuchs im Café wird ein Paar immer wieder von fremden Männern unterbrochen ...
