Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rote Karte für Touristen

SAT.1Staffel 7Folge 89
Rote Karte für Touristen

Rote Karte für TouristenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 89: Rote Karte für Touristen

44 Min.Ab 12

Einsatz im Freibad! Eine korpulente 30-Jährige jagt mit einem Badmintonschläger bewaffnet einen Badegast über die Wiese. Offenbar hat er sie heimlich fotografiert. - Auf Fußstreife treffen die Beamten auf einen Betrunkenen, der das Schaufenster eines Kiosks besprüht. In dem vom Ordnungsamt geschlossenen Laden scheint eine illegale Party stattzufinden. - Ein romantischer Abend endet in einem Desaster: Eine halbnackte Frau in Reizwäsche wird von ihrem Freund vor die Tür gesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen