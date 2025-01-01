Auf Streife
Folge 98: Mensch, Mädchen
45 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten die Inhaberin eines Friseursalons, die verzweifelt versucht, in ihren Laden zu kommen. Zuvor hat sie die Hilferufe ihrer 16-jährigen Nichte gehört. - Ein 16-Jähriger wird von einer 17-Jährigen mit einer mit Säure gefüllten Pipette über den Schulhof gejagt. Eine "Hot-or-Not"-Liste soll der Auslöser gewesen sein. - Ein junger Mann stürmt mit einem Benzinkanister auf einen Sportwagen zu und verteilt den Inhalt auf dem Auto.
