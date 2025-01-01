Knast daneben ist auch vorbei!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 100: Knast daneben ist auch vorbei!
44 Min.Ab 12
In einem Schmuckgeschäft stellt sich ein Einbrecher unverzüglich den Beamten und gesteht seine Tat. Was ist in ihn gefahren? - Wegen einer zerbrochenen Tasse und Ruhestörung ruft eine Rentnerin die Polizei: Was nach einer Lappalie aussieht, erweist sich als betrügerische Masche. - Auf einem Friedhof wurden die Gräber zweier Frauen verwüstet: Da der Ehering des einen Witwers aus dem Grab gestohlen wurde, scheint es, als habe es jemand auf die Wertgegenstände abgesehen.
