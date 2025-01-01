Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Baby ausgesetzt

SAT.1Staffel 8Folge 109
Baby ausgesetzt

Auf Streife

Folge 109: Baby ausgesetzt

44 Min.Ab 12

Vor einem Kiosk wird ein Baby zusammen mit einem Zettel gefunden. Die Nachricht hinterlässt viele Fragen. Während eines Fußballspiels werden mehrere Geldbörsen geklaut. Da der Laden finanziell schlecht zu laufen scheint, vermuten die Gäste, dass die Kellnerin dahinter steckt. Während eines Rettungseinsatzes bemerkt der Fahrer des Krankenwagens, dass der Schlüssel noch in der Wohnung liegt und kehrt zurück. Doch er kommt nicht mehr wieder.

