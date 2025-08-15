Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ritas Geld

SAT.1Staffel 8Folge 115vom 15.08.2025
Ritas Geld

Ritas GeldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 115: Ritas Geld

45 Min.Folge vom 15.08.2025Ab 12

Während der Arbeit wird eine Paketbotin niedergeschlagen. Die Beamten finden eine Drohung an einem der Klingelschilder und glauben den Täter gefunden zu haben. - Drei männliche Hotelgäste werden beschuldigt, neue Fernseher und Bademäntel aus ihren Zimmern geklaut zu haben. Die Bademäntel können bei ihnen gefunden werden, aber wo sind die Fernseher? - Eine Mutter alarmiert die Polizei: Jemand ist mit seinem Wagen in den Gartenzaun gerauscht und dann verschwunden!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen