Auf Streife
Folge 19: Der Fremde im Haus
44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Eine Frau beobachtet, wie eine Gestalt in die Wohnung ihres Bruders einsteigt. Sie alarmiert die Polizei, doch dann werden die Beamten zu der Trödelmarkthalle gerufen, in der ihr Bruder arbeitet. - Eine blinde Frau wird von einem Fahrradfahrer angefahren. Kurze Zeit später sind Schreie einer jungen Frau zu hören. Welchen Zusammenhang haben die beiden Ereignisse? - Ein Angestellter wird von seiner Chefin beschuldigt, sie bestohlen zu haben. Der Mann beteuert seine Unschuld.
