Auf Streife

Gruß aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 8Folge 20vom 06.12.2024
Gruß aus der Vergangenheit

Gruß aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 20: Gruß aus der Vergangenheit

44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Die Beamten finden eine junge Frau in einem Kofferraum eingesperrt. Nachdem sie diese befreien konnten, erzählt sie ihnen von einer Jugendbande, die für diese Tat verantwortlich sein soll. - Eine junge Frau beschuldigt den neuen Freund ihrer WG-Mitbewohnerin, Geld aus der Gemeinschaftskasse gestohlen zu haben. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. - Die Polizisten werden zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio gerufen. Schnell ist ein Tatverdächtiger gefunden.

Auf Streife
SAT.1
