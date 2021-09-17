Alles Ungute kommt von obenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 25: Alles Ungute kommt von oben
44 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12
Ein Mann schießt mit seinem Gewehr eine Drohne ab, die angeblich seine Frau ausspioniert hat. Anhand von Fotos aus der Drohne können die Beamten den Startpunkt ausfindig machen. - Die Polizisten werden von einem anonymen Anrufer wegen Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem eine heftige Party stattfindet. Vor der Haustür treffen sie die Eigentümerin der Wohnung, die gerade aus dem Uralub kommt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick