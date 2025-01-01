Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Beinhart wie ein Robber

SAT.1Staffel 8Folge 29
Beinhart wie ein Robber

Auf Streife

Folge 29: Beinhart wie ein Robber

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Tankstellenüberfall gerufen. Der Täter ist mit dem Auto der Melderin geflohen. Die Spur führt die Beamten zu einer Autowerkstatt. - Ein Jugendlicher bricht nach ein paar Zügen an einer Shisha zusammen. Es stellt sich heraus, dass sich hochprozentiger Alkohol statt Wasser in der Pfeife befindet. - Aufruhr im Kosmetikstudio: Zwei Kunden rasten aus, weil das Heißwachs, mit dem sie behandelt wurden sich nicht mehr entfernen lässt.

