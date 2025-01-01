Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fünf vor zwölf

SAT.1 Staffel 8 Folge 31
Folge 31: Fünf vor zwölf

44 Min. Ab 12

Die Chefin eines Handwerkerbetriebes wird in eine Abstellkammer gesperrt. Ihr Mann glaubt, dass sie eine Affäre mit einem Mitarbeiter hat und hätte ein Motiv. - Einer Frau wird auf dem Parkplatz das Handy aus dem Auto gestohlen, und eine weitere Frau, die dort Nikolaus-Präsente verteilt, gerät unter Verdacht der Komplizenschaft. - Ein Streit um Sperrmüll führt die Beamten auf die Spur eines verschwundenen Lottoscheins. Können die Polizisten dessen Verbleib ermitteln?

