Auf Streife
Folge 46: Mut & Herz
44 Min.Ab 12
Eine Mutter und ihr geistig behinderter Sohn beobachten einen Raubüberfall. Der Täter konnte fliehen. Dann ist der Sohn plötzlich verschwunden! - Eine ältere Dame stürzt über einen Stolperdraht. Für ihre Tochter sieht es aus, als sei die Nachbarin für den Sturz verantwortlich - diese ist scharf auf die Wohnung der Frau. - Die Beamten entdecken eine Schwangere, die anscheinend unter Alkoholeinfluss steht. Doch nicht Alkohol, sondern Abtreibungspillen sind dafür verantwortlich!
