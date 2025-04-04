Auf Streife
Folge 53: Urin statt Benzin
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Ein Mann uriniert in den Tank eines Autos, wird von einem Jungen geschubst und bleibt stecken. Als ein Mann von einer Radtour zurückkehrt, muss er feststellen, dass seine Wohnung weitervermietet und sein Hab und Gut verschwunden ist! Als ein Vater seinen Sohn vom Klavierunterricht abholen will, muss dieser feststellen, dass er und sein Sohn einem Betrüger ins Netz gegangen sind!
