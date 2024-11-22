Auf Streife
Folge 6: Vincent will's wissen
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Ein Lehrer lässt sich für ein angebliches Kunstprojekt schlagen. Schnell finden die Beamten jedoch heraus, dass mehr hinter der Sache steckt, denn just in dem Moment wird in die Wohnung des Opfers eingebrochen. - Ein Fremder gibt sich als Privatdetektiv aus, um heimlich Fotos von einer Frau und ihrem Ehemann in einem Café zu schießen. Als die Beamten sich diesem Fall widmen, taucht plötzlich der echte Detektiv auf.
