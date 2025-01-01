Auf Streife
Folge 61: Waffentheater
44 Min.Ab 12
Eine Schusswaffe sorgt während der Probe einer Theater-AG für Chaos. Einer der Schüler wird angeschossen. Ein zufällig aufgenommenes Handyvideo offenbart den Beamten den Täter. - Um ihre Schwester zu schützen greift eine Teenagerin deren Freund an, da dieser sie angeblich betrogen hat. Die Beamten werden Zeugen einer gemeinen Intrige. - Einer Gastronomin wird der Transporter ihres Cateringunternehmens geklaut. Vom Täter fehlt jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick