Auf Streife
Folge 66: Erniedrigt, weil schwul
44 Min.Ab 12
Eine Teenagerin wird zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk genötigt und verschwindet spurlos. Schnell wird klar, dass hier ihre sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt. - Ein anonymer Notruf führt die Beamten zu einem Stripclub: Dort finden sie heraus, dass ein abgelehntes sexuelles Angebot für eine gewaltsame Eskalation sorgt. - Auf Streife entdecken die Beamten zwei Jugendliche, die vor einer Videothek randalieren.
