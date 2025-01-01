Auf Streife
Folge 70: Erste Hilfe mit Folgen
44 Min.Ab 12
Als eine Frau Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall leisten will, klaut das vermeintliche Opfer ihren Pkw. Können die Polizisten die Trickbetrügerin finden? - Enormer Wasserverbrauch sorgt in einem Mehrfamilienhaus für Streit! Beim Schlichten durch die Beamten kommt eine traurige Hintergrundgeschichte ans Licht. - Ein Streit zwischen mehreren Bewerbern für den Job als Tanzlehrer muss von den Polizisten geschlichtet werden.
