SAT.1Staffel 8Folge 70
44 Min.Ab 12

Als eine Frau Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall leisten will, klaut das vermeintliche Opfer ihren Pkw. Können die Polizisten die Trickbetrügerin finden? - Enormer Wasserverbrauch sorgt in einem Mehrfamilienhaus für Streit! Beim Schlichten durch die Beamten kommt eine traurige Hintergrundgeschichte ans Licht. - Ein Streit zwischen mehreren Bewerbern für den Job als Tanzlehrer muss von den Polizisten geschlichtet werden.

SAT.1
