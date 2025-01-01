Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Fremdge(h)n

SAT.1Staffel 8Folge 82
Fremdge(h)n

Fremdge(h)nJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 82: Fremdge(h)n

45 Min.Ab 12

In einem Sonnenstudio wird eine Teenagerin von ihrem besten Freund überfallen. Zunächst kann sie sich nicht erklären, warum er das getan hat. - In einer Vierer-WG decken die Beamten ein perfides Spiel des jungen Hauptmieters auf. Kurz darauf wird er bewusstlos im Badezimmer aufgefunden. - Während einer Team-Building-Maßnahme in einer Kletterhalle stürzt ein Chef von einer Kletterwand. Unfall oder Absicht?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen