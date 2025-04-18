Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Little Drama Boy

SAT.1Staffel 8Folge 83vom 18.04.2025
Little Drama Boy

Little Drama BoyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 83: Little Drama Boy

44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Nach einem Überfall in einem Fahrradladen beschuldigt der Sohn der Inhaberin deren neuen Freund. Angeblich habe der es nur auf ihr Geld abgesehen. Eine junge Frau ist sich sicher: Ihre Arbeitskollegin ist für ihren schlimmen Haarausfall verantwortlich, um ihr eins auszuwischen. Während des Gassigehens wird eine Frau mit Dreck und Kot beworfen. Schnell ist der erste Verdächtige gefunden, doch eine einzelne Socke beweist seine Unschuld.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen