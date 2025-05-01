Auf Streife
Folge 87: Das Horn Ultimatum
44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Weil seine hochschwangere Freundin entführt wurde, nimmt ein Mann mit einem Blaulicht die Verfolgung auf. Die Beamten schalten sich ein. In einem Friseursalon hat eine junge Kundin nach dem Haarewaschen grünes Haar. Sie beschuldigt die Auszubildende. Aus welchem Grund sollte sie ihrer Kundin das antun? In einem Klamottenladen wurde ein Diebstahl begangen. Dann wird auch noch das Kreditkartenkonto des Freundes einer Verdächtigen gehackt.
