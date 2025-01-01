Auf Streife
Folge 91: Homo Erectus
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einem Maskierten in seiner Wohnung gefesselt. Anschließend belästigt ihn eine Stripperin. Es scheint, als wäre jemand mit seiner Homosexualität nicht einverstanden. - Eine Nachbarskatze wird mit dem Luftgewehr angeschossen im Garten vorgefunden - auch vor ihrer Besitzerin hat der Schütze nicht zurückgeschreckt. - Ein lustig geplanter Streich läuft aus dem Ruder, als ein junger Mann vergiftet in einem Fitnessstudio gefunden wird. Sei
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick